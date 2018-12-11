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Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом та роботою

Новини » Політика    11.12.2018 - 13:34
Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом та роботою
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Інструментом для досягнення цих цілей є нова стратегія НБУ, вважає Тимошенко

Умови для забезпечення молоді доступним житлом, роботою та гідними зарплатами потрібно забезпечити у першу чергу. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на Всеукраїнському молодіжному форумі, який сьогодні проходить у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що інструментом для досягнення цих цілей є нова стратегія для Національного банку України.

"Відкрию вам маленьку таємницю: те, що стосується житла і частини забезпечення роботою, – це може зробити президент у достатньо короткій термін, володіючи конституційним правом вносити кандидатуру голови Національного банку України. Тому що все, що ви бачите – житло, робота, заробітна плата – це правильна системна політика НБУ", – наголосила вона.

На переконання Тимошенко, зараз Нацбанк управляється ззовні, "він повністю виведений з-під контролю української влади і з-під національної стратегії". Саме тому його необхідно повертати в систему управління України, переконана вона.

Окрім того, за словами Тимошенко, необхідно зруйнувати корупційні схеми та фінансові піраміди, які діють під патронатом Нацбанку.

Вона навела  цифри, підтверджені аналітиками, які працюють над Новим економічним курсом: "За останні 4.5 роки через фінансові махінації за допомогою НБУ виведено з країни 12 млрд 850 млн дол. І приблизно стільки ж  (12, 5 млрд дол.) – за цей час отримано від МВФ. Такого в Україні не робили ніколи".

Лідер "Батьківщини" наголосила на необхідності повернути Національний банк державі, поставити там керівником професіонала. 

"Ми поміняємо все життя країни, починаючи від стабільності курсу гривні і закінчуючи правильною системою кредитування", – підсумувала політик.

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