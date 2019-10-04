Тимошенко рассказала, что нужно делать для возвращения мира

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала условия украинской формулы мира

Восстановить украинско-российскую границу, демилитаризовать оккупированные территории, вернуть туда закон и Конституцию Украины, а также переселенцев, чтобы они могли голосовать, – это условия украинской формулы мира, выполнение которых позволит провести выборы на Донбассе без всяких подозрений в капитуляции. Об этом заявила Юлия Тимошенко в ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что так называемая "формула Штайнмайера" была в свое время предложена как инструмент захвата Россией политической власти над Украиной. Именно поэтому она предполагала, что после проведения выборов в условиях оккупации должен быть утвержден особый статус Донбасса, с фактическим отделением этой территории – с собственными судами, силовыми структурами – и превращением ее во "второе Приднестровье".

По ее мнению, коварство этого сценария заключалась еще и в том, что сразу после того, как ОБСЕ признало бы выборы под оккупацией законными, эту территорию в ее нынешнем состоянии "вживили" бы в Украину и превратили бы в инструмент российского контроля.

"На ближайших общеукраинских выборах будут голосовать 5,5 млн (которые раньше были на Донбассе) не человек, а бюллетеней. Они будут голосовать под контролем РФ за украинскую власть. Считайте, что это не возвращение территорий, это взятие политической власти Российской Федерацией. Это стратегии, которые лишают нас суверенитета", – заявила Тимошенко.

Формула мира Украины принципиально другая, здесь вопросы безопасности предшествуют политическим, обратила внимание политик.

"Хотите выборы? Восстановите границу между Украиной и Россией, не линию разграничения, демилитаризируйте оккупированную территорию – войска оккупанта должны быть убраны вместе с техникой, верните закон и Конституцию Украины и верните людей, внутренне перемещенных лиц, чтобы они имели возможность голосовать", – сказала политик.

Лидер партии убеждена, президенту вместе с дипломатическим корпусом надо добиваться введения украинской формулы мира.

По убеждению Тимошенко, свою работу должна выполнить и Верховная рада, исправив "позорный" закон об особом статусе Донбасса и убрав из него все пункты, которые противоречат национальным интересам Украины.

"Нам надо всем объединиться, чтобы не потерять шанс на возвращение мира на оккупированный Донбасс и ни в коем раз не дать забыть о Крыме", – подытожила Тимошенко.