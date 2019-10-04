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Тимошенко розповіла, що треба робити для повернення миру

Новини » Політика    04.10.2019 - 09:49
Тимошенко розповіла, що треба робити для повернення миру
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала умови української формули миру

Відновити українсько-російський кордон, демілітаризувати окуповані території, повернути туди закон та Конституцію України, а також переселенців, щоб вони могли голосувати, – це умови української формули миру, виконання яких дозволить провести вибори на Донбасі без жодних підозр у капітуляції. Про це заявила Юлія Тимошенко в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що так звана "формула Штайнмаєра" була свого часу запропонована як інструмент захоплення Росією політичної влади над Україною. Саме тому вона передбачала, що після проведення виборів в умовах окупації мав бути затверджений особливий статус Донбасу, з фактичним відокремленням цієї території – з власними судами, силовими структурами – і перетворенням її на "друге Придністров’я".

На її думку, підступність цього сценарію полягала ще й в тому, що одразу після того, як ОБСЄ визнало б вибори під окупацією законними, цю територію в її нинішньому стані "вживили" б в Україну і перетворили б на інструмент російського контролю.

"На найближчих загальноукраїнських виборах голосуватимуть 5,5 млн (які раніше були на Донбасі) не людей, а бюлетенів. Вони голосуватимуть під контролем РФ за українську владу. Вважайте, що це не повернення територій, це взяття політичної влади Російською Федерацією. Це стратегії, які позбавляють нас суверенітету", – заявила Тимошенко.

Формула миру України принципово інша, тут безпекові питання передують політичним, звернула увагу політик.

"Хочете вибори? Відновіть кордон між Україною та Росією, не лінію розмежування, демілітаризуйте окуповану територію – війська окупанта мусять бути прибрані разом з технікою, поверніть закон і Конституцію України та поверніть людей, внутрішньо переміщених осіб, щоб вони мали можливість голосувати", – сказала політик.

Лідер партії переконана, президенту разом з дипломатичним корпусом треба домагатися запровадження української формули миру.

На переконання Тимошенко, свою роботу має виконати і Верховна рада, виправивши "ганебний" закон про особливий статус Донбасу і прибравши з нього усі пункти, що суперечать національним інтересам України.

"Нам треба всім об’єднатися, щоб не втратити шанс щодо повернення миру на окупований Донбас та в жодному раз не дати забути про Крим", – підсумувала Тимошенко.

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