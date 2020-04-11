Тимошенко рассказала о критической ситуации в энергетике

Остановка хозяйственной активности из-за карантина в Украине уже вызвала критическую ситуацию в энергетике, власти нужно действовать незамедлительно для того, чтобы избежать ее окончательной остановки. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы " Свобода слова Савика Шустера " на телеканале "Украина".

"Украина не может себе позволить создавать кризисы на ровном месте. А "Энергоатом" уже имеет пять миллиардов гривен задолженности. Тепловые электростанции, которые всегда работали стабильно, сегодня не имеют куда девать свою электроэнергию. Есть большой риск, что придется тепловые станции остановить. Шахты могут быть остановлены. Люди рискуют остаться без зарплаты. И все это следствие даже не эпидемии. Это следствие того, что бездумно импортировали электроэнергию извне", - заявила Тимошенко.

Она уверена, что избежать кризиса позволит немедленный запуск экономики.

"Ситуация сложная, атомщики, тепловики и шахтеры говорят, что не хотят, чтобы в стране начались веерные отключения электроэнергии, как это было в начале 2000-х годов. Нужен четкий ответ, что власть делает, чтобы избежать этого. Неопределенность в такой ситуации недопустима. А у нас до сих пор нет даже министра энергетики! Действовать надо немедленно", - добавила Тимошенко.

Напомним, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, в этом году энергетики получат 30 млрд грн убытков, и если правительство не вмешается, в следующие полгода мы будем иметь системные отключения света.

В свою очередь председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.