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На ремонт сетей нет денег из-за неплатежей и кризиса в отрасли, - "Черниговоблэнерго"

Новости » Энергетика     10.04.2020 - 12:26
На ремонт сетей нет денег из-за неплатежей и кризиса в отрасли, - "Черниговоблэнерго"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Нехватка средств негативно сказывается на работе компании

Из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризис в энергоотрасли "Черниговоблэнерго" не имеет средств на ремонт сетей. Об этом заявил председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий, передает РБК-Украина.

"Поскольку у нас фактически 50% нашего полезного отпуска - это население, и есть указание не отключать и разрешение не платить им, то средств у нас сейчас очень и очень в ограниченном количестве. Соответственно, хватает буквально только на зарплату и на налоги, возможно, останется ", - сообщил Ильницкий.

Он отметил, что нехватка средств негативно сказывается на работе компании, в частности, облэнерго не сможет обеспечить восстановление сетей в случае аварийных ситуаций и не имеет средств на реализацию ремонтной программы.

"Если будут, не дай Бог, какие-то форс-мажорные обстоятельства, ураганы и т.д., то может быть такое, что не будет материалов для закупки, для восстановления сетей. В настоящее время еще пока есть запас какой-то, но это только до момента каких-то серьезных аварий, ураганов. И, конечно, мы вовсе не выполняем ни инвестиционную программу, ни ремонтную программу, поскольку на это вообще денег нет ", - отметил Ильницкий.

Напомним, ранее руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

Напомним, 20 марта парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который предусматривает на период карантина и месяца после него запрет отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

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