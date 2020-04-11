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Энергетики получат 30 млрд грн убытков в этом году, - эксперт

Новости » Энергетика     11.04.2020 - 12:08
Энергетики получат 30 млрд грн убытков в этом году, - эксперт
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Эксперт также отметил, что кризисная ситуация сложилась с атомной энергетикой

В этом году энергетики получат 30 млрд грн убытков, и если правительство не вмешается, в следующие полгода мы будем иметь системные отключения света. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Самая сложная ситуация все же у нас на рынке электрической энергии на сегодня происходит. Потому что это вроде бы не связано напрямую с ценами на нефть и газ, но коронавирус ускорил кризисные явления на энергетическом рынке Украины, которые и так просматривались. Прежде всего по сути критический ущерб компании, который сейчас можно оценивать уже с начала года свыше 30 миллиардов гривен, это только, например, угольная отрасль и тепловые электростанции ожидают убытков в этом году где-то на уровне 30 миллиардов гривен", - сказал Омельченко.

Эксперт также отметил, что кризисная ситуация сложилась с атомной энергетикой, у которых нет даже денег на зарплаты, не урегулированы вопросы с "Гарантированным покупателем", с предприятиями ВИЭ. По его мнению, если сейчас правительство не предпримет срочных действий, в следующие полгода в стране будут происходить системные отключения потребителей от электроэнергии.

"Правительство должно предпринимать срочные активные действия. Я предвижу, что в этом году на энергорынке дефицит критической ликвидности превысит 50 миллиардов гривен. Какие бы меры внутри рынка не принимались, но без вмешательства правительства, Нацбанка, Министерства финансов кризис неплатежей, которая связана с безработицей, связана со снижением платежеспособного спроса может привести, если правительство не задействует активные действия, в том числе с ликвидностью, в том числе с регулированием вопросы рынка электрической энергии, это может привести уже в течение следующего полугода к системе блэкаутов", - считает Омельченко

Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и вследствие этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива

В свою очередь председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что через низкий уровень оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.

Позже руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

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