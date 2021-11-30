Тимошенко раскритиковала принятие законопроекта о повышении налогов в Украине

"Все, что заложено в этом законе, противоречит коммюнике Еврокомиссии, в котором говорится, что во время коронавируса и энергетического кризиса нужно уменьшать налоги и давление контролирующих органов и предоставить дотации и субсидии малому бизнесу", - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, неприемлемость и пагубность положений указанного закона отмечается в заявлениях Европейской бизнес-ассоциации и Союза предпринимателей Украины, а также Американской торговой палаты.

"Но самое главное - в этом законе вводится дополнительный драконовский налог на тех селян, которые имеют паи и которые сами свои паи обрабатывают. "Слуги народа" не смирились с тем, что селяне не продают свои земельные участки. Они надеются, что люди, не имея возможности платить эти налоги, будут массово продавать свои сельскохозяйственные паи. Я рассматриваю этот закон как сознательный шаг власти к истреблению украинского селянства", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она заверила, что совместно с командой будет бороться за упразднение этого закона и его признание неконституционным в Конституционном Суде Украины. Однако очень важным остается изменение курса государства.

"Эта власть сдает национальные интересы Украины. Так что чем быстрее народ отправит их на перевыборы, тем быстрее мы сможем изменить курс управления страной на эффективный, предусматривающий укрепление национального государства, возвращение суверенитета и ресурсов, предоставление народу права управлять своей жизнью", - резюмировала Юлия Тимошенко.