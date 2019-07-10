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Тимошенко раскритиковала NewsOne за идею провести телемост с Кремлем

Новости » Политика    10.07.2019 - 18:54
Тимошенко раскритиковала NewsOne за идею провести телемост с Кремлем
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко подчеркнула, что телемост существенно ослабил бы Украину во время войны

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковала NewsOne за идею провести телемост с Кремлем. Об этом она заявила в эфире NewsOne.

Тимошенко отметила, что пришла сегодня на прямой эфир к NewsOne только потому, что они отменили проведение телемоста между украинским и российским телеканалам.

"Он существенно ослабил бы Украину во время войны. Мы не можем такого делать, когда идут открытые боевые действия. Хорошо, что вы отменили этот телемост", - сказала она в начале программы.

Сегодня, убеждена Тимошенко, нам нужно думать о сильной Украине, о ее защите на всех фронтах, в том числе и на информационном.

Председатель партии также отметила, что ее политическая сила всегда будет поддерживать свободу слова и осуждать наступление на нее.

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