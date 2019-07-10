Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наголосила, що телеміст суттєво послабив би Україну під час війни

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розкритикувала NewsOne за ідею провести телеміст із Кремлем. Про це вона заявила в ефірі NewsOne.

Тимошенко зазначила, що прийшла сьогодні на прямий ефір до NewsOne тільки тому, що вони скасували проведення телемосту між українським та російським телеканалами.

"Він суттєво послабив би Україну під час війни. Ми не можемо такого робити, коли йдуть відкриті бойові дії. Добре, що ви скасували цей телеміст", - сказала вона на початку програми.

Сьогодні, переконана Тимошенко, нам потрібно думати про сильну Україну, про її захист на всіх фронтах, зокрема і на інформаційному.

Голова партії також зазначила, що її політична сила завжди буде підтримувати свободу слова і засуджувати наступ на неї.