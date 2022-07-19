ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тимошенко: Рада помешала "Нафтогазу" потратить 264 млрд гривен на непрозрачную схему закупки газа

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 19:47
Тимошенко: Рада помешала "Нафтогазу" потратить 264 млрд гривен на непрозрачную схему закупки газа Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Илона Свиридова

Парламент помешал хищению 264 млрд гривен. Именно такую сумму собирался потратить "Нафтогаз" на непрозрачную схему финансирования закупки природного газа на следующий отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Во время своего выступления в парламенте Тимошенко обнародовала информацию, подтверждающую коррупционную составляющую вынесенного на рассмотрение пакета правительственных законопроектов, которыми вводилась непрозрачная схема закупки "Нафтогазом" голубого топлива.

"Нам нужно отправить все три законопроекта на повторное второе чтение. Затем создать временную следственную комиссию, которая запросит информацию о реальном балансе газа и реальных контрактах на закупку НАК "Нафтогаз" топлива у "Укргаздобычи". Сравним этот баланс и убедимся, что из этих 264 миллиардов гривен минимум 170 миллиардов - это банальное хищение государственных средств. У нас с вами есть возможность это остановить", - заявила Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко Нафтогаз Украины
NEWS
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
Стало известно, какую должность может получить Венедиктова
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ