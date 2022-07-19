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Тимошенко: Рада завадила "Нафтогазу" витратити 264 млрд гривень на непрозору схему закупівлі газу

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Вівторок 19 липня 2022 19:47
Тимошенко: Рада завадила "Нафтогазу" витратити 264 млрд гривень на непрозору схему закупівлі газу Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Парламент завадив розкраданню 264 млрд гривень. Саме таку суму збирався витратити "Нафтогаз" на непрозору схему фінансування закупівлі природного газу на наступний опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Під час свого виступу у парламенті Тимошенко оприлюднила інформацію, що підтверджувала корупційну складову винесеного на розгляд пакета урядових законопроектів, якими запроваджувалась непрозора схема закупки "Нафтогазом" блакитного палива.

"Нам потрібно відправити всі три законопроекти на повторне друге читання. Потім створити тимчасову слідчу комісію, яка запросить інформацію про реальний баланс газу та реальні контракти на закупівлю НАК "Нафтогаз" палива в "Укргазвидобування". Порівняємо цей баланс і переконаємось, що із цих 264 мільярдів гривень мінімум 170 мільярдів - це банальне розкрадання державних коштів. У нас із вами є можливість це зупинити", - заявила Тимошенко.

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Тимошенко Нафтогаз України
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