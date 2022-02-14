Тимошенко: Рада должна немедленно обратиться к подписантам Будапештского меморандума

"Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника - это давление на Украину и украинскую власть для того, чтобы были приняты Минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства. Поэтому неправильно, что сегодня только президент Украины находится на передовой переговорных процессов. Я считаю, что парламент должен также взять на себя ответственность и дать оценку Минским соглашениям", - отметила Юлия Тимошенко.

Политик добавила, что команда "Батькивщины" считает Минские договоренности неприемлемыми для Украины. Также, по ее словам, украинский народ никогда не согласится на воплощение Минских соглашений в том виде, в котором требует РФ, то есть сначала проведение выборов в Донбассе, а затем восстановление границ и демилитаризация этих территорий. Следовательно, парламент должен актуализировать гарантии Будапештского меморандума.

"Для Украины единственным основополагающим документом был и остается Будапештский меморандум. Мы как Верховная рада должны сделать особое парламентское обращение ко всем странам-гарантам Будапештского меморандума, а также принять подобное обращение к нашей власти с требованием активизировать этот международный документ. Бороться нужно и возможно Украинабудет победителем!" - убеждена Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также призвала украинский политикум прекратить взаимные обвинения и объединиться.

"Единство политиков нужно сегодня не для того, чтобы кто-то удовлетворил свои амбиции, а чтобы продемонстрировать, что в Украине есть та сила, которая может быть конвертирована в надежную защиту", - отметила она.