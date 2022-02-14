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Тимошенко: Рада має негайно звернутися до підписантів Будапештського меморандуму

Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада має дати оцінку Мінським угодам та вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

"Немає жодного сумніву, що вся ця ескалація, нагнітання, паніка - це тиск на Україну та українську владу для того, щоб були прийняті Мінські домовленості в тому вигляді, який прямо загрожує суверенітету нашої держави. Тому неправильно, що сьогодні тільки президент України перебуває на передовій переговорних процесів. Я вважаю, що парламент має також взяти на себе відповідальність і дати оцінку Мінським угодам", - зауважила Юлія Тимошенко.

Політик додала, що команда "Батьківщини" вважає Мінські домовленості неприйнятними для України. Також, за її словами, український народ ніколи не погодиться на втілення Мінських угод у тому вигляді, в якому вимагає РФ, тобто спочатку проведення виборів на Донбасі, а потім відновлення кордонів і демілітаризація цих територій. Відтак, парламент має актуалізувати гарантії Будапештського меморандуму.

"Для України єдиним основоположним документом був і залишається Будапештський меморандум. Ми як Верховна Рада маємо зробити особливе парламентське звернення до всіх країн-гарантів Будапештського меморандуму, а також ухвалити подібне звернення до нашої влади з вимогою активізувати цей міжнародний документ. Боротися потрібно і можливо. Україна буде переможцем!" - переконана Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" також закликала український політикум припинити взаємні звинувачення та об’єднатися.

"Єдність політиків потрібна сьогодні не для того, щоб хтось задовольнив свої амбіції, а щоб продемонструвати, що в Україні є та сила, яка може бути конвертована в надійний захист", - зауважила вона.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко під час виступу в парламенті закликала владу вийти з пастки Мінських домовленостей і використати Будапештський меморандум для організації дієвих перемовин.

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Тимошенко