ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко: работа ВСК парламента поможет прекратить коррупцию в государстве

Новости » Политика     24.04.2020 - 18:18
Тимошенко: работа ВСК парламента поможет прекратить коррупцию в государстве
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, благодаря ВСК удастся доначислить в бюджет около 120 миллиардов гривен дополнительно

Закон про Временную следственную комиссию - сильный шаг вперед, который будет способствовать преодолению коррупции и наведению порядка в государстве. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время первого заседания депутатской ВСК, которая будет расследовать коррупционные схемы в госбюджете, передает РБК-Украина.

"Во-первых, благодаря работе ВСК мы можем выявить реальную коррупцию, которая сегодня есть в стране, и которая по бухгалтерским документам просматривается. Во-вторых, доначислить в бюджет около 120 миллиардов гривен дополнительно, если будут подтверждены предоставленные Игорем Уманским данные. Мы можем изменить качество бюджета и изменить зависимость страны от внешних заимствований. Мы можем привлечь к ответственности виновных, когда поименно установим, кто за этим стоит", - сказала Тимошенко.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады 324 народные депутаты проголосовали за создание ВСК, которая будет расследовать злоупотребления на таможне и в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" подаст изменения в постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в бюджете.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть это постановление с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.

Тимошенко: парламентские следователи смогут назвать фамилии причастных к коррупции СН подаст изменения в постановление о ВСК по злоупотреблениям в госбюджете
Новости Украины ВСКТимошенко
News
On Top