ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: робота ТСК парламенту допоможе припинити корупцію в державі

Новини » Політика     24.04.2020 - 18:18
Тимошенко: робота ТСК парламенту допоможе припинити корупцію в державі
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, завдяки ТСК вдасться донарахувати в бюджет близько 120 мільярдів гривень додатково

Закон про Тимчасову слідчу комісію - сильний крок вперед, що сприятиме подоланню корупції та наведенню порядку в державі. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час першого засідання депутатської ТСК, що розслідуватиме корупційні схеми в держбюджеті, передає РБК-Україна.

"По-перше, завдяки роботі ТСК ми можемо виявити реальну корупцію, яка сьогодні є в країні, і яка по бухгалтерських документах проглядається. По-друге, донарахувати в бюджет близько 120 мільярдів гривень додатково, якщо будуть підтверджені надані Ігорем Уманським дані. Ми можемо змінити якість бюджету та змінити залежність країни від зовнішніх запозичень. Ми можемо притягнути до відповідальності винних, коли поіменно встановимо, хто за цим стоїть", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Верховної Ради 324 народні депутати проголосували за створення ТСК, яка розслідуватиме зловживання на митниці та у податковій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Слуга народу" подасть зміни до постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань у бюджеті.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту розглянути цю постанову з урахуванням зауважень комітету зі зміни персонального складу комісії.

Тимошенко: парламентські слідчі зможуть назвати прізвища причетних до корупції СН подасть зміни до постанови про ТСК щодо зловживань у держбюджеті
Новини України ВСКТимошенко
News
On Top