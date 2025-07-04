Тимошенко провела зустріч з премʼєр-міністром: що відомо

Народна депутатка Юлія Тимошенко провела зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вона пройшла в онлайн-форматі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Юлії Тимошенко.
"Провела сьогодні нараду з премʼєр-міністром Шмигалем. Першочергово хотіла розібратися, як працює модель харчування, запропонована нашою ТСК щодо лікування та реабілітації військових", - розповіла вона
Тимошенко нагадала, що цю ТСК було створено ще 2 роки тому, і одним із важливих її завдань стало привести систему харчування поранених військових до стандартів НАТО.
"Ми багато працювали для того, щоб зробити так, аби у цивільних лікарнях наші поранені герої гарно харчувалися - не на 39 гривень 70 копійок, а на 230 гривень. Наразі 621 лікарня має окремі контракти, завдяки яким надходять необхідні кошти для забезпечення харчування військових, які там лікуються", - зазначила вона.
Тимошенко підкреслила, що попри те, що вже минув рік, вона тримає це питання на особистому контролі.
"Тому що це база. Одужання, лікування й реабілітація неможливі без якісного харчування. Вдячна уряду за конструктивну співпрацю, а команді ТСК - за ефективну роботу", - додала вона.
Раніше в "Батьківщині" заявляли, що денна вартість меню для пораненого воїна не може становити 39,70 грн. За стандартами НАТО сума на харчування військових на лікуванні має становити не менше, ніж 200 грн.
Додамо, що ще в травні РБК-Україна писало, що в Міністерстві оборони ініціюють оновлення каталогу харчових продуктів для Збройних сил України. З огляду на це меню військових може змінитись.
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