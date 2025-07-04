Тимошенко провела встречу с премьер-министром: что известно

Народный депутат Юлия Тимошенко провела встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Она прошла в онлайн-формате.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Юлии Тимошенко.
"Провела сегодня совещание с премьер-министром Шмыгалем. В первую очередь хотела разобраться, как работает модель питания, предложенная нашей ВСК по лечению и реабилитации военных", - рассказала она
Тимошенко напомнила, что эта ВСК была создана еще 2 года назад, и одной из важных ее задач стало привести систему питания раненых военных к стандартам НАТО.
"Мы много работали для того, чтобы сделать так, чтобы в гражданских больницах наши раненые герои хорошо питались - не на 39 гривен 70 копеек, а на 230 гривен. Сейчас 621 больница имеет отдельные контракты, благодаря которым поступают необходимые средства для обеспечения питания военных, которые там лечатся", - отметила она.
Тимошенко подчеркнула, что несмотря на то, что уже прошел год, она держит этот вопрос на личном контроле.
"Потому что это база. Выздоровление, лечение и реабилитация невозможны без качественного питания. Благодарна правительству за конструктивное сотрудничество, а команде ВСК - за эффективную работу", - добавила она.
Ранее в "Батькивщине" заявляли, что дневная стоимость меню для раненого воина не может составлять 39,70 грн. По стандартам НАТО сумма на питание военных на лечении должна составлять не менее, чем 200 грн.
Добавим, что еще в мае РБК-Украина писало, что в Министерстве обороны инициируют обновление каталога пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины. Учитывая это меню военных может измениться.
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