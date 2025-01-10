Уряд спрямує додатково 2,1 млрд гривень на меню в лікарнях для захисників і захисниць, - Дубіль

Денна вартість меню для пораненого воїна не може становити 39,70 грн. За стандартами НАТО сума на харчування військових на лікуванні має становити не менше, ніж 200 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, очільника "Батьківщини" Києва Валерія Дубіля.

"Понад рік наша команда на чолі з Юлією Тимошенко, яка очолила Тимчасову слідчу комісію щодо лікування та реабілітації військових, працювала над збільшенням фінансування. Ми домоглися гідних умов для харчування наших бійців і з цього року зміни стануть відчутними. Зокрема, уряд спрямує додатково 2,1 млрд гривень на меню в лікарнях для захисників і захисниць", - сказав він.

За словами Дубіля, він спільно з Тимошенко та командою постійно на звʼязку з медичними установами по всій країні.

"Гуманітарна місія по лікарням та госпіталям триває з першого місяця повномасштабного ворожого вторгнення. Ми відвідуємо як цивільні, так і військові госпіталі Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської та інших областей. І знаємо наскільки складно нашим самовідданим та жертовним медикам, бачимо скільки сил йде на відновлення здоров’я наших героїв та героїнь. І харчування в цій ситуації - одна з основ відновлення організму. Збільшення урядом фінансування на харчування - наша проміжна перемога на шляху до перемоги України", - додав він.