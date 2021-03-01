Тимошенко: провал вакцинации - последствие коррупции и некомпетентности властей

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.

По ее словам, всплеск заболеваемости COVID-19, что уже считается третьей волной коронавируса и срыв вакцинации в Украине произошли из-за непрофессионализма действующего правительства.

"За год, прошедший с начала эпидемии, власть не сумела наладить производство собственной вакцины и не сумела закупить качественную за рубежом. Мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать. Как следствие от прививок массово отказываются даже медики. Парламент не может покрывать некомпетентность правительства и молча наблюдать за экспериментами над украинцами", - заявила Тимошенко.

Не менее угрожающей, по мнению Тимошенко, является ситуация с втрое завышенными тарифами для населения.

"В стране нет рынка газа. У нас есть большая коррупция, которая началась 7 лет назад и продолжается в настоящее время. Жаль, что в парламенте, правительстве и Офисе президента закрыли глаза на эту коррупцию. Чиновники стали соучастниками того, что с людей берут баснословные деньги, которые попадают к посредникам или "Нафтогаза", а затем выводятся из страны. Все об этом знают и делают вид, что все нормально", - добавила Тимошенко.

Однако, по ее словам, команда "Батькивщины" не прекратит борьбу за честные тарифы и искоренения коррупции на энергетическом рынке.

"Мы начинаем собирать 150 подписей, чтобы объявить внеочередное заседание, на котором рассмотрим коррупцию, которая происходит во время установки людям тарифов", - резюмировала Тимошенко.