Тимошенко: провал вакцинации - последствие коррупции и некомпетентности властей
Провал вакцинации и "тарифный" грабеж - последствия коррупции и некомпетентности властей.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета.
По ее словам, всплеск заболеваемости COVID-19, что уже считается третьей волной коронавируса и срыв вакцинации в Украине произошли из-за непрофессионализма действующего правительства.
"За год, прошедший с начала эпидемии, власть не сумела наладить производство собственной вакцины и не сумела закупить качественную за рубежом. Мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать. Как следствие от прививок массово отказываются даже медики. Парламент не может покрывать некомпетентность правительства и молча наблюдать за экспериментами над украинцами", - заявила Тимошенко.
Не менее угрожающей, по мнению Тимошенко, является ситуация с втрое завышенными тарифами для населения.
"В стране нет рынка газа. У нас есть большая коррупция, которая началась 7 лет назад и продолжается в настоящее время. Жаль, что в парламенте, правительстве и Офисе президента закрыли глаза на эту коррупцию. Чиновники стали соучастниками того, что с людей берут баснословные деньги, которые попадают к посредникам или "Нафтогаза", а затем выводятся из страны. Все об этом знают и делают вид, что все нормально", - добавила Тимошенко.
Однако, по ее словам, команда "Батькивщины" не прекратит борьбу за честные тарифы и искоренения коррупции на энергетическом рынке.
"Мы начинаем собирать 150 подписей, чтобы объявить внеочередное заседание, на котором рассмотрим коррупцию, которая происходит во время установки людям тарифов", - резюмировала Тимошенко.
Напомним, ранее Тимошенко во время выступления в парламенте сообщила, что ни в одной области украинцы не получают газ по цене 6 гривен 99 копеек, а платят 9 гривен и выше.
Как известно, в начале января лидер "Батькивщины" предложила план преодоления кризиса, а также призвала местных депутатов требовать от центральной власти немедленного снижения цены на газ.
На законодательном уровне "Батькивщина" зарегистрировала законопроект 4680, который должен снизить цену на газ для людей в три раза. В нем предлагается направить на нужды домохозяйств дешевый газ украинской добычи.
Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.
Кроме того, Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором требует предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и ценой его закупки, и тем самым доказать, что власть не имела никаких оснований увеличивать тарифы, а наоборот - должна была их снизить.