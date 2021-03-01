Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

За її словами, сплеск захворюваності на COVID-19, що вже вважається третьою хвилею коронавірусу, та зрив вакцинації в Україні сталися через непрофесійність чинного уряду.

"За рік, що минув від початку епідемії, влада не зуміла налагодити виробництво власної вакцини та не зуміла закупити якісну за кордоном. Ми по всьому світу підбираємо те, що ніхто не хоче використовувати. Як наслідок - від щеплень масово відмовляються навіть медики. Парламент не може покривати некомпетентність уряду та мовчки спостерігати за експериментами над українцями", - заявила Тимошенко.

Не менш загрозливою, на думку Тимошенко, є ситуація з утричі завищеними тарифами для населення.

"В країні немає ринку газу. У нас є велика корупція, яка розпочалась 7 років тому і триває нині. Шкода, що в парламенті, уряді, Офісі президента закрили очі на цю корупцію. Чиновники стали співучасниками того, що з людей беруть неймовірні гроші, які потрапляють до посередників або "Нафтогазу", а потім виводяться з країни. Всі про це знають і вдають, що все нормально", - додала Тимошенко.

Однак, за її словами, команда "Батьківщини" не припинить боротьбу за чесні тарифи і викорінення корупції на енергетичному ринку.

"Ми починаємо збирати 150 підписів, щоб оголосити позачергове засідання, на якому розглянемо корупцію, яка відбувається під час встановлення людям тарифів", - резюмувала Тимошенко.