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Тимошенко: власть скрывает реальную цену за газ в платежках

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 12:47
Тимошенко: власть скрывает реальную цену за газ в платежках Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Минимальная стоимость кубометра газа сегодня составляет 9 гривен. Разделив платежки на две части, власть по сути скрыла реальную цену.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов, продемонстрировав платежки за газ, которые получили люди в разных регионах Украины.

"Нам говорили, что люди не заплатят более 6 гривен 99 копеек. Но это не отвечает действительности, потому что платежки из регионов говорят, что никаких 6 гривен 99 копеек нет. Хотя и эта цена - колоссальная спекуляция", - заявила Тимошенко.

Она также утверждает, что в Украине начала действовать коррупционная схема, которая работает на продаже природного газа.

"Неизвестно, откуда взялись какие-то маленькие коммерческие предприятия, которые продают природный газ по спекулятивным ценам "налево". Мы не государственный аудит и не Генеральная прокуратура, но обнаружили множество таких предприятий, которые продают людям газ втридорога", - отметила Тимошенко.

Она убеждена, что отечественный газ вполне реально продавать по 2,5 гривны, а газ из хранилищ - по 3 гривны. По ее мнению, парламент должен наконец навести порядок в тарифном вопросе и для этого сегодня есть все возможности.

"Мы подали законопроект 4680. Только две фракции - "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - не подписались за его ускоренное рассмотрение. Если они подпишут, - у людей очень быстро будет газ по 3 гривны. Я думаю, это стоит того, чтобы напрячься и сделать что-то на пользу людям", - заявила Тимошенко.

Напомним, в начале января лидер "Батькивщины" предложила план преодоления кризиса, а также призвала местных депутатов требовать от центральной власти немедленного снижения цены на газ.

На законодательном уровне "Батькивщина" зарегистрировала законопроект 4680, который должен снизить цену на газ для людей в три раза. В нем предлагается направить на нужды домохозяйств дешевый газ украинской добычи.

Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.

Кроме того, Тимошенко обратилась к премьер-министру Украины с депутатским запросом, в котором требует предоставить информацию по объемам закачанного в подземные хранилища газа и ценой его закупки, и тем самым доказать, что власть не имела никаких оснований увеличивать тарифы, а наоборот - должна была их снизить.

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