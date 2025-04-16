Тимошенко про продовження воєнного стану: Україна не може капітулювати

Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала продовження воєнного стану та мобілізації, адже Україна не може капітулювати. У майбутньому, за наявності передумов ці обидва рішення можна скасувати.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" та народний депутат України Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"Щойно Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації. Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала обидва рішення. Бо це не тема для спекуляцій. Бо війна не закінчилася. Бо наші люди та наша держава досі у небезпеці. Бо Путін, який цинічно та відкрито ігнорує всі мирні зусилля світу, готується до нового наступу", - зазначила Тимошенко.

За її словами, війна справді створює багато проблем, а влада часто вирішує їх геть непрофесійно, але Україна не може капітулювати.

"Бусифікація – ганьба; відсутність демобілізації для наших бійців – несправедливо; закриті кордони – жахливо. Але Україна не може капітулювати. Як би комусь цього не хотілося", - додала лідер партії "Батьківщина".

Вона також підкреслила, що воєнний стан завжди можна скасувати завчасно. Як тільки для цього будуть передумови.

Воєнний стан та мобілізація

Нагадаємо, вперше воєнний стан було запроваджено в Україні зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Потім цей строк подовжувався, а у травні 2022 року його тривалість збільшили до трьох місяців.

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували у лютому цього року. Тоді Зеленський вже 14 раз підписав відповідні закони.

В Україні воєнний стан вводиться у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Його дія передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян.