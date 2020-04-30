Тимошенко перечислила ряд приоритетных шагов для правительства

Сегодня нужна системная работа парламента, правительства и президента, чтобы начать выводить страну из ловушки, в которую она попала вследствие непрофессионализма власти. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп, передает РБК-Украина.

"Доходная часть бюджета продолжает валиться, на полную мощность включена система финансовых пирамид, которая вытягивает из страны деньги через облигации внутреннего государственного займа и через депозитные сертификаты в Национальном банке. И никто об этом и слова не говорит", - сказала Юлия Тимошенко.

Она также призвала премьер-министра немедленно доложить о ситуации в энергетике.

"Сейчас у нас полностью разбалансирована энергетика, один за одним останавливаются блоки атомных электростанций, закрываются шахты. Еще неделя-две - и мы будем иметь веерные отключения электроэнергии в стране. И к этому добавляется критическая ситуация по заработным платам энергетикам и шахтерам", - добавила Тимошенко.

Председатель партии отметила, что правительство должно как можно быстрее решить вопрос продовольственной безопасности в стране, поскольку кризис и погодные условия серьезно повлияли на урожаи и работу аграрного сектора.

"Этот год неурожайный. Из-за засухи часть аграриев даже урожай собирать. И при этом ни одного решения правительства, которое бы обеспечивало продовольственную безопасность государства. Мы внесли постановление о том, чтобы немедленно начать закладывать зерно в резервный фонд, но никто даже в эту сторону не смотрит. Мы можем оказаться на грани продовольственного развала страны", - заявила Тимошенко.

Политик призвала к незамедлительным совместным действиям правительства, парламента и президента.

"Сейчас страна потеряла управление, экономика рушится и если сейчас хоть кто-нибудь не удержит руль, потом мы просто не соберем даже те остатки, которые у нас еще пока есть. Безответственность, непрофессионализм, профанация и фейки – страну ежедневно ведут до разрушения руины. Нужно немедленно собирать все силы, правительство, президента, парламент и немедленно исправлять ситуацию", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда.

Ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.