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В Раде хватит голосов начать спецпроцедуру для рассмотрения закона о банках

Новости » Политика     30.04.2020 - 12:09
В Раде хватит голосов начать спецпроцедуру для рассмотрения закона о банках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На голосовании будет вопрос о применении этой процедуры

В Раде хватит голосов начать спецпроцедуру для рассмотрения банковского законопроекта. Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

Гетманцев отметил, что на голосовании будет вопрос о применении этой процедуры.

"150 подписей. Сегодня на голосовании будет вопрос о применении этой процедуры. Я думаю да (голоса есть, - ред.). Мы исключили изменения в гражданский кодекс, мы отказались вводить освобождение от возможности обжалования аукционов, проводимого фондом гарантирования вкладов в процессе выведения банков с рынка", - заявил Гетманцев.

Напомним, закон о банках после принятия могут обжаловать в КСУ. В частности, ранее глава парламента Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках.

Так, финкомитет рекомендовал парламенту принять проект закона о банках во втором чтении.

Добавим, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.

Опубликован закон о рынке земли Рада сегодня рассмотрит спецпроцедуру для ускорения принятия закона о банках
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