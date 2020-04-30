Тимошенко перерахувала ряд пріоритетних кроків для уряду

Сьогодні потрібна системна робота парламенту, уряду та президента, аби почати виводити країну з пастки, в яку вона потрапила внаслідок непрофесійності влади. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

"Дохідна частина бюджету продовжує валитися, на повну потужність включена система фінансових пірамід, яка витягує з країни гроші через облігації внутрішньої державної позики й через депозитні сертифікати у Національному банку. І ніхто про це й слова не говорить", - сказала Юлія Тимошенко.

Вона також закликала прем’єр-міністра негайно доповісти про ситуацію в енергетиці.

"Зараз у нас енергетика повністю розбалансована, один за одним зупиняються блоки атомних електростанцій, закриваються шахти. Ще тиждень-два - і ми будемо мати віялові відключення електроенергії в країні. І до цього додається критична ситуація по заробітних платах енергетикам та шахтарям", - додала Тимошенко.

Голова партії наголосила, що уряд мусить якнайшвидше розв'язати питання продовольчої безпеки в країні, оскільки криза та погодні умови серйозно вплинули на врожаї та роботу аграрного сектору.

"Цей рік неврожайний. Через посуху частина аграріїв навіть врожай не збиратиме. І при цьому жодного рішення уряду, яке б забезпечувало продовольчу безпеку держави. Ми внесли постанову про те, щоб негайно почати закладати зерно в резервний фонд, але ніхто навіть у цей бік не дивиться. Ми можемо опинитися на межі продовольчого розвалу країни", - заявила Тимошенко.

Політик закликала до негайних спільних дій уряду, парламенту та президента.

"Зараз країна втратила керування, економіка валиться і якщо зараз хоч хто-небудь не втримає кермо, ми потім просто не зберемо навіть ті залишки, які в нас ще поки є. Безвідповідальність, непрофесіоналізм, профанація та фейки – країну щодня ведуть до руїни руйнації. Потрібно негайно збирати всі сили, уряд, президента, парламент і негайно виправляти ситуацію", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду.

Раніше глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.