Тимошенко призывает Зеленского остановить попытку "теневого присвоения" ГТС

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко обратилась к президенту

Юлия Тимошенко обратилась к президенту относительно необходимости проверить и прекратить доведение ГТС Украины до искусственного банкротства для ее дальнейшей теневой продажи за бесценок, а ее команда передает заявления в ГБР и НАБУ относительно этих преступных действий. Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает РБК-Украина.

Как пояснила Тимошенко, "пока мы с вами тут мирно беседуем, к сожалению, идет, по сути, присвоение газотранспортной системы Украины".

"Сейчас практически контрольный пакет ГТС (построение которой стоит примерно 300 млдр евро) готовится к передаче неизвестным инвесторам. Украину лишают второго по значимости национального достояния, что сейчас все еще находится в государственной собственности", – отметила политик.

Лидер "Батькивщины" обеспокоена тем, что в настоящее время "Укртрансгаз" – абсолютно прибыльную и успешную структуру, которая имеет в основе собственность на ГТС, доводят до искусственного банкротства.

"Я рассчитываю, что сегодня президент немедленно направит свое контрольно-ревизионное управление в НАК "Нафтогаз" и проверит, почему наша ГТС доведена до искусственного банкротства и даст распоряжение, чтобы прекратить это", – подчеркнула политик.

Кроме того, отметила Тимошенко, надо сейчас найти все постановления правительства Гройсмана, которые дают зеленый свет для "теневой продажи", и президент должен наложить на них вето, остановить процесс лишения народа Украины своей крупнейшей государственной собственности.