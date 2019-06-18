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Тимошенко закликає Зеленського зупинити спробу "тіньового привласнення" ГТС

Новини » Політика    18.06.2019 - 12:33
Тимошенко закликає Зеленського зупинити спробу "тіньового привласнення" ГТС
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко звернулась до президента

Юлія Тимошенко звернулась до президента щодо необхідності перевірити та припинити доведення ГТС України до штучного банкрутства задля її подальшого тіньового продажу за безцінь, а її команда передає заяви до ДБР та НАБУ щодо цих злочинних дій. Про це лідер "Батьківщини" заявила під час Погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

Як пояснила Тимошенко, "поки ми з вами тут мирно розмовляємо, на жаль, іде, по суті, привласнення газотранспортної системи України".

"Зараз практично контрольний пакет ГТС (побудова якої коштує приблизно 300 млдр євро) готується до передачі невідомим інвесторам. Україну позбавляють другого за значущістю національного надбання, що зараз все ще перебуває в державній власності", – зауважила політик.

Лідер "Батьківщини" занепокоєна тим, що наразі "Укртрансгаз" – абсолютно прибуткову та успішну структуру, яка має в основі власність на ГТС, доводять до штучного банкрутства.

"Я розраховую, що сьогодні президент негайно направить своє контрольно-ревізійне управління в НАК "Нафтогаз" і перевірить, чому наша ГТС доведена до штучного банкрутства і дасть розпорядження, щоб припинити це", – наголосила вона. 

Окрім того, зазначила Тимошенко, треба зараз знайти всі постанови уряду Гройсмана, які дають зелене світло для "тіньового продажу", і президент має накласти на них вето, зупинити процес позбавлення народу України своєї найбільшої державної власності.

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