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Тимошенко призывает Раду продлить мораторий на продажу земли

Новости » Политика    17.12.2018 - 12:40
Тимошенко призывает Раду продлить мораторий на продажу земли
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко просит внести проект №5476 в повестку дня

Верховная рада на этой неделе должна принять решение о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время заседания Согласительного совета председателей парламентских комитетов и фракций 17 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я прошу, чтобы законопроект "Батькивщины" №5476, который зарегистрирован еще в 2016 году и прошел комитет, был внесен в повестку дня", – отметила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что ее команда готова поддержать и альтернативный проект закона, который не позволит "дельцам скупить за бесценок паи украинцев".

"Главное, чтобы было проголосовано продление моратория. На как можно более долгий период", – подытожила Тимошенко.

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