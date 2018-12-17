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Тимошенко закликає Раду продовжити мораторій на продаж землі

Новини » Політика    17.12.2018 - 12:40
Тимошенко закликає Раду продовжити мораторій на продаж землі
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко просить внести проект №5476 до порядку денного

Верховна рада на цьому тижні має ухвалити рішення про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Про це народний депутат, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час засідання Погоджувальної ради голів парламентських комітетів і фракцій 17 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я прошу, щоб законопроект "Батьківщини" №5476, який зареєстрований ще у 2016 році і пройшов комітет, був внесений до порядку денного", – зазначила лідер "Батьківщини".

Вона наголосила на тому, що її команда готова підтримати й альтернативний проект закону, який не дозволить "ділкам скупити за безцінь паї українців".

"Головне, щоб було проголосовано продовження мораторію. На якомога довший період", – підсумувала Тимошенко.

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