Тимошенко призывает продлить мораторий на продажу земли минимум на 5 лет

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

"Батькивщина" будет голосовать за пролонгацию моратория

"Батькивщина" будет голосовать за пролонгацию моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Об этом Юлия Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады на заседании 18 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

"Голосование за мораторий – это будет момент истины. Если мы на самом деле хотим защитить независимость государства, его территориальную целостность, ее будущее, мы обязаны проголосовать за пролонгацию моратория на продажу земли минимум на 5 лет", – подчеркнула политик.

Она считает неприемлемой распродажу украинской сельскохозяйственной земли тогда, "когда в стране царит хаос, коррупция, рейдерство, когда практически уничтожено фермерство, когда каждый квадратный сантиметр земли сегодня под ударом мафии".

"В последние месяцы каденции этого президента они хотят легализовать миллионы гектаров земли, которые расписаны между несколькими семьями в Украине. Ни для кого не секрет, что президент Украины имеет в своей семье до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли так или иначе оформленных, в частности, через нечестные процедуры скрытой покупки", – отметила нардеп.

По мнению Тимошенко, если народные депутаты в последнюю неделю позволят не продлить мораторий на продажу земли, это будет самой большой изменой, которая может быть в современной, независимой, суверенной Украине – народ будет лишен ресурса, который уже никогда не восстановится.

Нардеп отметила, что для наведения порядка с землей нужно будет потратить достаточно времени, чтобы сделать сильными средние сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства.

"Чтобы из 20 тыс. фермерских хозяйств сделать, как в Польше, – 2,5 млн", – добавила она.

После президентских выборов "Батькивщина" приложит все усилия, чтобы каждый гектар земли принадлежал украинцам, убеждена Тимошенко.