Тимошенко закликає продовжити мораторій на продаж землі щонайменше на 5 років

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" голосуватиме за пролонгацію мораторію

"Батьківщина" голосуватиме за пролонгацію мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Про це Юлія Тимошенко заявила з трибуни Верховної ради на засіданні 18 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Голосування за мораторій – це буде момент істини. Якщо ми хочемо насправді захистити незалежність держави, її територіальну цілісність, її майбутнє, ми зобов’язані проголосувати за пролонгацію мораторію на продаж землі щонайменше на 5 років", – наголосила політик.

Вона вважає неприйнятним розпродаж української сільськогосподарської землі тоді, "коли в країні панує хаос, корупція, рейдерство, коли практично знищено фермерство, коли кожен квадратний сантиметр землі сьогодні під ударом мафії".

"В останні місяці каденції цього президента вони хочуть легалізувати мільйони гектарів землі, які розписані між декількома родинами в Україні. Ні для кого не секрет, що президент України має у своїй родині до мільйона гектарів сільськогосподарської землі так чи інакше оформлених, зокрема, через нечесні процедури прихованої купівлі", – зазначила нардеп.

На думку Тимошенко, якщо народні депутати в останній тиждень дозволять не продовжити мораторій на продаж землі, це буде найбільшою зрадою, яка може бути в сучасній, незалежній, суверенній Україні – народ буде позбавлений ресурсу, який вже ніколи не відновиться.

Нардеп зазначила, що для наведення ладу із землею потрібно буде витратити достатньо часу, щоб зробити сильними середні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства.

"Щоб з 20 тис. фермерських господарств зробити, як у Польщі, – 2,5 млн", – додала вона.

Після президентських виборів "Батьківщина" докладе всіх зусиль, щоб кожен гектар землі належав українцям, переконана Тимошенко.