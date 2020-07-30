Тимошенко призвала местные советы запретить игорный бизнес на своих территориях

Представители местного самоуправления могут противостоять экспериментам, которые ставит власть, приняв решение о запрете игорного бизнеса на своих территориях.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 канал".

В частности, Тимошенко привела пример Запорожского районного совета, где глава подписал решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

"Сегодня наш глава Запорожской партийной организации Владислав Куценко и вся его команда вышли с инициативой, и Запорожский районный совет, руководствуясь статьями закона о местном самоуправлении, приняла решение освободить район от игорного бизнеса. Таким образом местный орган самоуправления запретил вести игорный бизнес на своей территории", - заявила Тимошенко.

Закон о местном самоуправлении в Украине, уверяет Тимошенко, дает советам полномочия останавливать непрофессиональные решения центральной власти.

"Я хочу сейчас обратиться ко всем депутатам всех местных органов власти: депутатов объединенных территориальных общин, сел, поселков, горсоветов, областных советов. Я призываю – начните на своих сессиях принимать решение, что ваша территория свободная от игорного бизнеса. Защитите семьи, проживающие на территории ваших населенных пунктов, защитите детей и все наше будущее", - добавляет Тимошенко.

Напомним, закон о легализации игорного бизнеса во вторник, 28 июля, передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому. Документ уже подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.