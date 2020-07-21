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Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе

Украина, Вторник 21 июля 2020 15:29
Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Теперь его могут подписать Разумков и соответственно Зеленский

Верховная рада отклонила три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Теперь подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали три проекта постановлений №№2285-д-П - 2258-д-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной раде могут попросить президента ветировать закон об игорном бизнесе; а после исправления замечаний закон планируют снова проголосовать.

Как писало РБК-Украина, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество правок.

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