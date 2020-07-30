Тимошенко закликала місцеві ради заборонити гральний бізнес на своїх територіях

Представники місцевого самоврядування можуть протистояти експериментам, які ставить влада, ухваливши рішення про заборону грального бізнесу на своїх територіях.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 канал".

Зокрема, Тимошенко навела приклад Запорізької районної ради, де голова підписав рішення про заборону грального бізнесу на території району.

"Сьогодні наш голова Запорізької партійної організації Владислав Куценко та вся його команда вийшли з ініціативою, й Запорізька районна рада, керуючись статтями закону про місцеве самоврядування, ухвалила рішення звільнити район від грального бізнесу. Таким чином місцевий орган самоврядування заборонив вести гральний бізнес на своїй території", - заявила Тимошенко.

Закон про місцеве самоврядування в Україні, запевняє Тимошенко, дає радам повноваження зупиняти непрофесійні рішення центральної влади.

"Я хочу зараз звернутися до всіх депутатів усіх місцевих органів влади: до депутатів об’єднаних територіальних громад, сіл, селищ, міськрад, обласних рад. Я закликаю – розпочніть на своїх сесіях ухвалювати рішення, що ваша територія вільна від грального бізнесу. Захистіть родини, які мешкають на території ваших населених пунктів, захистіть дітей і все наше майбутнє", - додає Тимошенко.

Нагадаємо, закон про легалізацію грального бізнесу у вівторок, 28 липня, передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському. Документ уже підписав спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, не дивлячись на велику кількість правок.