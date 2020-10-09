Тимошенко призвала власть действовать сообща ради защиты украинцев от COVID-19

Нужно прекратить взаимные обвинения и действовать сообща ради защиты украинцев от эпидемии COVID-19 и ее последствий.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Право на власть" на "1+1".

По ее мнению, усилий отдельных министерств или ведомств сегодня уже недостаточно. Нужны скоординированные действия правительства, парламента, силовых структур, волонтеров и бизнеса, инициативу и ответственность за которые должен взять президент.

Она также отметила пять первоочередных шагах, которые должны быть реализованы немедленно. План Тимошенко, в частности, предусматривает:

открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда за помощью обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

обеспечение бесплатными тестами, которые должны приниматься в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

внедрение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования - больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

развертывание дополнительных коек и перепрофилирование больниц в помощь больным COVID-19.

Для осуществления этих мероприятий, отмечает Тимошенко, хватит даже тех средств, которые уже выделены парламентом на борьбу с эпидемией. А в случае необходимости, Верховная рада может уже 20 октября мобилизовать дополнительные средства.

Напомним, в Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236).