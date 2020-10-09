Тимошенко закликала владу діяти спільно заради захисту українців від COVID-19

Потрібно припинити взаємні звинувачення та діяти спільно заради захисту українців від епідемії COVID-19 та її наслідків.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Право на владу" на "1+1".

На її думку, зусиль окремих міністерств чи відомств сьогодні вже недостатньо. Потрібні скоординовані дії уряду, парламенту, силових структур, волонтерів і бізнесу, ініціативу і відповідальність за які має взяти президент.

Вона також наголосила на п’яти першочергових кроках, які мають бути втілені в життя негайно. План Тимошенко, зокрема, передбачає:

відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець, і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

забезпечення безкоштовними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію, і робитися за 24 години;

запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування - хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

розгортання додаткових ліжок та перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на COVID-19.

Для здійснення цих заходів, зазначає Тимошенко, вистачить навіть тих коштів, які вже виділені парламентом на боротьбу з епідемією. А в разі необхідності, Верховна рада може вже 20 жовтня мобілізувати додаткові кошти.

Нагадаємо, в Україні виявили спалах нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились 5804 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській областях.

Найбільш складна ситуація в Харківській області (+630), Києві (+567), Одеській області (+403), Тернопільській області (+305), Хмельницькій області (+330), Донецькій області (+254), Полтавській області (+236).