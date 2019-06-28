Тимошенко призвала срочно навести порядок в исполнительной власти

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко прокомментировала публичную "перепалку" между президентом и министром иностранных дел

Сверхсрочно необходимо навести порядок хотя бы во властной исполнительной вертикали, не говоря уже о ситуации во всех сферах жизни страны. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнюю публичную "перепалку" между президентом и министром иностранных дел Украины.

“Президент признался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, потому что у него с ним "различия" по стратегическим и тактическим вопросам. Премьер-министр публично посоветовал президенту, на этом фоне, отправить министра МИД в отпуск”, - напомнила политик.

И в этих обстоятельствах мы еще хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем, отметила председатель партии.

“Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Это очень опасная турбулентность в управлении, которая просто уничтожает наше государство”, - подчеркнула она.