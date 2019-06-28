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Тимошенко закликала терміново навести лад у виконавчій владі

Новини » Політика    28.06.2019 - 11:34
Тимошенко закликала терміново навести лад у виконавчій владі
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко прокоментувала публічну "перепалку" між президентом і міністром закордонних справ

Надтерміново необхідно навести лад бодай у владній виконавчій вертикалі, не кажучі вже про ситуацію в усіх сферах життя країни. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи вчорашню публічну "перепалку" між президентом і міністром закордонних справ України.

“Президент зізнався, що про напрями зовнішньої політики дізнається з інтернету, а міністр заявив, що він більше не бажає допомагати президенту, бо в нього з ним "розходження" із стратегічних і тактичних питань. Прем’єр-міністр публічно порадив президенту, на цьому тлі, відправити міністра МЗС у відпустку”, - нагадала політик.

І за цих обставин ми ще хочемо, щоб ПАРЄ, Європа і світ стали на наш бік, тоді як ми самі на цей бік стати не можемо, зауважила голова партії.

“Соромно, боляче і вкрай небезпечно для держави. Це дуже небезпечна турбулентність в управлінні, яка просто знищує нашу державу”, -  наголосила вона.

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