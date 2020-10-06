Тимошенко призвала создать единый национальный штаб для борьбы с COVID-19

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Резкий рост количества больных коронавирусом является следствием непрофессионализма власти, которая оставила людей с болезнью сам на сам. Нужно объединять ресурсы, привлекать специалистов и создавать единый национальный штаб, который взял бы на себя координацию действий государственных органов и местного самоуправления.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По ее словам, "Батькивщина" предлагала системную стратегию действий еще тогда, когда пандемия только начиналась, - стратегию, которая базируется на опыте ее правительства, что также столкнулся с угрозой эпидемии.

"Главной целью действий власти должна быть защита людей. Для этого нужна единая для всей страны горячая линия, к которой могли бы обратиться все, кто почувствовал симптомы болезни. Главный акцент должен быть сделан на тестировании потенциальных больных на дому, для чего должны быть привлечены мобильные бригады. Важно, чтобы тестирование и лечение было бесплатным, а одинокие люди были обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Это требует усилий не одного министерства охраны здоровья, а всей исполнительной и законодательной власти", - заявила Тимошенко.

Она также отметила необходимость перестройки всей системы здравоохранения, национальной безопасности и экономической политики - в соответствии с вызовами, которые сейчас стоят перед страной.

"Украинцы должны быть уверены, что страна сможет обеспечить себя всем необходимым, и именно на это должны быть направлены все наши ресурсы", - пояснила лидер "Батькивщины".

Напомним, в Украине обнаружили 4348 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве и Харьковской области.

По данным сайта Worldometers, Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных. Антилидерами по числу выявленных за сутки больных остаются Индия, США и Бразилия.