ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тимошенко закликала створити єдиний національний штаб для боротьби з COVID-19

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 11:20
Тимошенко закликала створити єдиний національний штаб для боротьби з COVID-19
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Різке зростання кількості хворих на коронавірус є наслідком непрофесійності влади, яка залишила людей із хворобою сам на сам. Потрібно об’єднувати ресурси, залучати фахівців і створювати єдиний національний штаб, який взяв би на себе координацію дій державних органів та місцевого самоврядування.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За її словами, "Батьківщина" пропонувала системну стратегію дій ще тоді, коли пандемія лише починалася, - стратегію, що базується на досвіді її уряду, що також зіштовхнувся з загрозою епідемії.

"Головною метою дій влади має бути захист людей. Для цього потрібна єдина для всієї країни гаряча лінія, до якої могли б звернутися усі, хто відчув симптоми хвороби. Головний акцент має бути зроблений на тестуванні потенційних хворих вдома, для чого мають бути залучені мобільні бригади. Важливо, щоб тестування і лікування було безкоштовним, а самотні люди були забезпечені продуктами та предметами першої необхідності. Це вимагає зусиль не одного міністерства охорони здоров’я, а усієї виконавчої та законодавчої влади", - заявила Тимошенко.

Вона також наголосила на необхідності перебудови усієї системи охорони здоров’я, національної безпеки та економічної політики - відповідно до викликів, що тепер постали перед країною.

"Українці мають бути впевнені, що країна зможе забезпечити себе усім необхідним, і саме на це мають бути спрямовані усі наші ресурси", - пояснила лідер "Батьківщини".

Нагадаємо, в Україні виявили 4348 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Києві та Харківській області.

За даними сайту Worldometers, Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих. Антилідерами за числом виявлених за добу хворих залишаються Індія, США та Бразилія.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ТимошенкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся