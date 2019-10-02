Тимошенко призвала Раду принять украинскую "формулу мира"

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" неприемлемой для Украины

"Формула Штайнмайера" неприемлема для Украины, поэтому Верховная рада в сотрудничестве с президентом должна разработать и принять украинскую формулу достижения мира и реинтеграции оккупированных территорий. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время выступления с парламентской трибуны.

Она заметила, что "формула Штайнмайера" предусматривает, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях состоятся без демилитаризации Донбасса и без восстановления границы под контролем Украины, без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц.

"Формула Штайнмайера в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом – как жизнь покажет. А формула Украины – сначала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница", – пояснила политик.

"Мы как парламент, как команда должны стать возле президента, а скорее даже крепостью перед ним. Нам надо здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на Востоке, возвращения территорий Украины и, безусловно, возвращение мира", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко напомнила, что действующий закон об особом статусе Донбасса, принятый предыдущим созывом, содержит катастрофические угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы были единственной командой, которая голосовала против этого законопроекта. И когда сегодня кто-то выступает против автономии Донецкой и Луганской областей, давайте скажем честно: фактическая автономия была заложена в том законе об особом статусе", – отметила председатель партии.

Именно поэтому, по убеждению Тимошенко, сейчас нужно принять такие изменения в закон, которые будут отражать интересы нашего государства и народа.