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Тимошенко закликала Раду ухвалити українську "формулу миру"

Новини » Політика    02.10.2019 - 12:47
Тимошенко закликала Раду ухвалити українську "формулу миру"
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко вважає "формулу Штайнмаєра" неприйнятною для України

"Формула Штайнмаєра" неприйнятна для України, а тому Верховна рада у співпраці з президентом має розробити та ухвалити українську формулу досягнення миру та реінтеграції окупованих територій. Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час виступу з парламентської трибуни.

Вона зауважила, що "формула Штайнмаєра" передбачає, що вибори в місцеві органи влади та їхня легалізація на окупованих територіях відбудуться без демілітаризації Донбасу та без відновлення кордону під контролем України, без повернення закону та Конституції України та переміщених осіб.

"Формула Штайнмаєра в дипломатичному світі розуміється, як: спочатку вибори, а потім – як життя покаже. А формула України – спочатку демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону та Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Ось різниця", – пояснила політик.

"Ми як парламент, як команда повинні стати біля президента, а скоріше навіть фортецею перед ним. Нам треба тут, в парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на Сході, повернення територій до України і, безумовно, повернення миру", – наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко нагадала, що чинний закон про особливий статус Донбасу, ухвалений попереднім скликанням, містить катастрофічні загрози для суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми були єдиною командою, яка голосувала проти цього законопроєкту. І коли сьогодні хтось виступає проти автономії Донецької та Луганської областей, давайте чесно скажемо: фактична автономія була закладена в тому законі про особливий статус", – зазначила голова партії.

Саме тому, на переконання Тимошенко, зараз потрібно ухвалити такі зміни до закону, які відображатимуть інтереси нашої держави та народу.

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