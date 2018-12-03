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Тимошенко призвала Раду отменить повышение тарифов

Новости » Политика    03.12.2018 - 13:13
Тимошенко призвала Раду отменить повышение тарифов
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко призвала принять постановление №9198

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко призывает Верховную раду отменить подорожание газа для населения и принять постановление о моратории на дальнейшее повышение цен (№9198). Об этом она заявила во время Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Тимошенко требует немедленно принять постановление, которое подписали 6 лидеров фракций и групп Верховной рады. По ее словам, тарифы и так завышены.

"Мы посчитали себестоимость добычи 1 кубометра газа – 1 грн. Если начислить налоги, прибыль – это 3,5 грн. А людям продают по 8,55 грн", – отметила политик.

Тимошенко подчеркнула, что потребности населения можно полностью обеспечить за счет добычи украинского газа, что позволит снизит цену на газ минимум вдвое. И это будет одним из первых решений новой власти.

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