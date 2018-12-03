Тимошенко закликала Раду скасувати підвищення тарифів

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала ухвалити постанову №9198

Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко закликає Верховну раду скасувати подорожчання газу для населення і ухвалити постанову про мораторій на подальше підвищення цін (№9198). Про це вона заявила під час Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Тимошенко вимагає негайно ухвалити постанову, яку підписали 6 лідерів фракцій та груп Верховної ради. За її словами, тарифи і так є завищеними.

"Ми порахували собівартість видобутку 1 кубометру газу – 1 грн. Якщо нарахувати податки, прибутки – це 3,5 грн. А людям продають по 8,55 грн", – зауважила політик.

Тимошенко наголосила, що потреби населення можна повністю забезпечити за рахунок видобутку українського газу, що дозволить знизить ціну на газ щонайменше вдвічі. І це буде одним з перших рішень нової влади.