Тимошенко призвала президента наложить вето на закон о рынке земли

"Батькивщина" призывает президента Владимира Зеленского наложить вето на закон о рынке земли из-за того, что принят с нарушением Конституции. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время брифинга возле Офиса президента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Президент забрал сельскохозяйственную землю у людей против их воли. Президент знал, что 73% страны против, знал, что аграрии всей страны против, знал что практически все общины Украины против. Но он все равно заставил парламент дать разрешение на распродажу земли. Сейчас остается единственный шанс, и об этом я пришла сказать президенту. Выход один - наложить вето", - заявила Тимошенко.

Председатель "Батькивщины" подчеркивает, что решение распродать украинскую сельскохозяйственную землю принималось под давлением президента, чтобы "угодить внешнему управлению, но отвечать за это президент будет лично - в соответствии с Уголовным кодексом".

"У президента нет права на ошибку. Если вы сейчас подпишете закон о распродаже земли и не наложите вето, - вы произведете преступление, у которого не будет срока давности. Потому что все понимают, что сейчас вы лишаете земли будущие поколения украинцев и рано или поздно будете отвечать за это в соответствии с Уголовным кодексом. Предупреждаю - мы не отступим, и страна не простит", - добавила Тимошенко.

Напомним, 14 апреля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о рынке земли. Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте ВР.

Ранее Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову осуществлять любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

При этом в Раде были зарегистрированы 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.