Тимошенко закликала президента накласти вето на закон про ринок землі

"Батьківщина" закликає президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про ринок землі через те, що закон був ухвалений з порушенням Конституції. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час брифінгу біля Офісу президента, передає кореспондент РБК-Україна.

"Президент забрав сільськогосподарську землю в людей проти їхньої волі. Президент знав, що 73% країни проти, знав, що аграрії всієї країни проти, знав що практично всі громади України проти. Але він все одно примусив парламент дати дозвіл на розпродаж землі. Зараз залишається єдиний шанс, і про це я прийшла сказати президенту. Вихід один - накласти вето", - заявила Тимошенко.

Голова "Батьківщини" наголошує, що рішення розпродати українську сільськогосподарську землю ухвалювалося під тиском президента, аби "догодити зовнішньому управлінню, але відповідати за це президент буде особисто - згідно з Кримінальним кодексом".

"У президента немає права на помилку. Якщо ви зараз підпишете закон про розпродаж землі й не накладете вето, - ви скоїте злочин, у якого не буде терміну давнини. Бо всі розуміють, що зараз ви позбавляєте землі майбутні покоління українців й рано чи пізно будете відповідати за це згідно з Кримінальним Кодексом. Попереджаю - ми не відступимо, і країна не пробачить", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 14 квітня спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі. Про це свідчить інформація на сторінці проекту на сайті ВР.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

При цьому в Раді були зареєстровані 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.