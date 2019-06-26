Тимошенко призвала к объединению политсилы, которые являются сторонниками перемен

Фото: Юлия Тимошенко (из открытых источников)

По ее словам, такому объединению нужен четкий план действий

Сегодня перед Украиной стоят очень большие вызовы. Решить их сможет четкая консолидация здоровых политических сил, которые готовы ломать старую систему и бороться с коррупцией, четкий план действий и профессионалы при власти, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Тимошенко, сегодня страна находится в сложной ситуации. Только в сентябре нам надо возвращать почти 2 млрд долл. внешних кредитов, продолжают падать социальные стандарты, экономика, каждую минуту 2 человека уезжают искать счастья в других странах.

Тимошенко убеждена, что объединение всех здоровых политических сил, которые готовы вести Украину к европейским стандартам, консолидация общества - главная миссия президента сейчас. Такому объединению нужен четкий план действий, уверена председатель партии. И таким планом, по ее словам, может стать - Новый курс, который уже разработан Тимошенко вместе с лучшими специалистами страны

Для преодоления вызовов нужны не только стремление к новому, но и профессионализм и компетентность, отметила председатель партии.

"В новой власти надо совместить новизну, креативный взгляд с профессионализмом. В парламент должны пройти проукраинские силы, готовые ломать старую систему", - подчеркнула политик.