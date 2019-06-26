ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко призвала к объединению политсилы, которые являются сторонниками перемен

Новости » Политика    26.06.2019 - 21:14
Тимошенко призвала к объединению политсилы, которые являются сторонниками перемен
Фото: Юлия Тимошенко (из открытых источников)

По ее словам, такому объединению нужен четкий план действий

Сегодня перед Украиной стоят очень большие вызовы. Решить их сможет четкая консолидация здоровых политических сил, которые готовы ломать старую систему и бороться с коррупцией, четкий план действий и профессионалы при власти, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Тимошенко, сегодня страна находится в сложной ситуации. Только в сентябре нам надо возвращать почти 2 млрд долл. внешних кредитов, продолжают падать социальные стандарты, экономика, каждую минуту 2 человека уезжают искать счастья в других странах.

Тимошенко убеждена, что объединение всех здоровых политических сил, которые готовы вести Украину к европейским стандартам, консолидация общества - главная миссия президента сейчас. Такому объединению нужен четкий план действий, уверена председатель партии. И таким планом, по ее словам, может стать - Новый курс, который уже разработан Тимошенко вместе с лучшими специалистами страны

Для преодоления вызовов нужны не только стремление к новому, но и профессионализм и компетентность, отметила председатель партии.

"В новой власти надо совместить новизну, креативный взгляд с профессионализмом. В парламент должны пройти проукраинские силы, готовые ломать старую систему", - подчеркнула политик.

Эксперты допускают союз Тимошенко и Зеленского Тимошенко рассказала, как договариваться с МВФ, не повышая тарифов
Новости Украины БатькивщинаТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь