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Тимошенко закликала до об’єднання політсили, які є прихильниками змін

Новини » Політика    26.06.2019 - 21:14
Тимошенко закликала до об’єднання політсили, які є прихильниками змін
Фото: Юлія Тимошенко (з відкритих джерел)

За її словами, такому об’єднанню потрібний чіткий план дій

Сьогодні перед Україною постали дуже великі виклики. Вирішити їх зможе чітка консолідація здорових політичних сил, які готові ламати стару систему та боротися з корупцією, чіткий план дій та професіонали при владі, заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час прямого ефіру на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За словами Тимошенко, сьогодні країна перебуває у складній ситуації. Лише у вересні нам треба повертати майже 2 млрд дол. зовнішніх кредитів, продовжують падати соціальні стандарти, економіка, щохвилини 2 людини виїжджає шукати щастя в інших країнах.

Тимошенко переконана, що об’єднання всіх здорових політичних сил, які готові вести Україну до європейських стандартів, консолідація суспільства - головна місія президента наразі. Такому об’єднанню потрібний чіткий план дій, впевнена голова партії. І таким планом, за її словами, може стати - Новий курс, який вже розроблено Тимошенко разом з кращими фахівцями країни

Для подолання викликів потрібні не лише прагнення нового, а й професіоналізм та компетентність, зауважила голова партії.

"У новій владі треба поєднати новизну, креативний погляд з професіоналізмом. У парламент мають пройти проукраїнські сили, готові ламати стару систему", - наголосила політик.

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