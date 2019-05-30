Тимошенко призвала немедленно принять бюджетную резолюцию

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко обратилась к президенту, парламенту и правительству

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к президенту, парламенту и правительству выйти из ступора всех политических событий, которые сейчас происходят, и включиться в работу над бюджетной резолюцией, распланировав таким образом стратегию жизни государства на 3 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По словам Тимошенко, вчера, по сути, не было проведено заседание правительства, а поэтому сорвалось принятие бюджетной резолюции, обязательность которой предусмотрена Бюджетным кодексом.

"Если мы вовремя не примем этот документ (до 1 июня), не запланируем нашу жизнь, это будет означать, что страна идет на три года в хаосе и без изменений", – отметила она.

По словам Тимошенко, люди верят, что после выборов их жизнь будет меняться. Однако сегодня в стране реальные действия, шаги заменены политическим хаосом, договоренностями, непоследовательной работой всех органов власти, добавила политик.

Именно поэтому Тимошенко обратилась к президенту, парламенту и правительству, чтобы они обратили внимание на Бюджетный кодекс, "на то, что сегодня страна неуправляема и вернулись к рациональным законным действиям – подали до 1 июня бюджетную резолюцию в парламент, а парламент принял ее".

"Если этого не произойдет, это будет означать, что страна зря ожидает перемен. Я не хочу этого допустить. Наша команда и я лично готова включиться в работу над бюджетной резолюцией, и вместе с президентом распланировать на базе Нового курса стратегию жизни государства на 3 года", – подытожила она.