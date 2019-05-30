Тимошенко закликала негайно ухвалити бюджетну резолюцію

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко звернулася до президента, парламенту і уряду

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко звернулася до президента, парламенту і уряду вийти зі ступору всіх політичних подій, які зараз відбуваються, і включитися в роботу над бюджетною резолюцією, розпланувавши таким чином стратегію життя держави на 3 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

За словами Тимошенко, вчора, по суті, не було проведено засідання уряду, а тому зірвалося ухвалення бюджетної резолюції, обов’язковість якої передбачена Бюджетним кодексом.

"Якщо ми вчасно не ухвалимо цей документ (до 1 червня), не заплануємо наше життя, це означатиме, що країна йде на три роки в хаосі та без змін", – зазначила вона.

За словами Тимошенко, люди вірять, що після виборів їхнє життя змінюватиметься. Проте сьогодні в країні реальні дії, кроки замінені політичним хаосом, домовленостями, непослідовною роботою всіх органів влади, додала політик.

Саме тому Тимошенко звернулася до президента, парламенту і уряду, щоб вони звернули увагу на Бюджетний кодекс, "на те, що сьогодні країна некерована і повернулися до раціональних законних дій – подали до 1 червня бюджетну резолюцію до парламенту, а парламент ухвалив її".

"Якщо цього не відбудеться, це означатиме, що країна дарма змін очікує. Я не хочу цього допустити, – запевнила лідер "Батьківщини". – Наша команда і я особисто готова включитися до роботи над бюджетною резолюцією, і разом із президентом розпланувати на базі Нового курсу стратегію життя держави на 3 роки", – підсумувала вона.